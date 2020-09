Ook dringend advies voor dragen mondkapjes in Zuidoost-Brabant

Ⓒ ANP/ HH

EINDHOVEN - Het dringende advies om in voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen gaat ook in de regio Zuidoost-Brabant gelden. Dat heeft de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, in een verklaring laten weten.