’Baas Wagner Groep wil macht grijpen in Rusland’

De 56-jarige Gabidullin was voor de Wagner Groep aan de slag in Sint-Petersburg nadat hij als huurling had gevochten in Syrië. De voormalige parachutist heeft inmiddels politiek asiel aangevraagd in Frankrijk.

„Prigozhin kan charmant overkomen, maar evengoed bijzonder grof. Hij is erg slim, meedogenloos en denkt op een veel grotere schaal dan andere mensen. Hij is een zeer gevaarlijke man die je niet mag onderschatten”, waarschuwt Gabidullin in een interview met The Times. Yevgeny Prigozhin leidt een leger online trollen en was met zijn privémilitie actief in Syrië, Venezuela, Libië en tegenwoordig ook in Oekraïne. Zijn huurlingenleger is al herhaaldelijk beschuldigd van oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten.

Bekijk ook: Miljard views op TikTok voor geweldsverheerlijking Wagner Groep

Politieke ambities

De privé-krijgsheer van Poetin treft volgens Marat Gabidullin voorbereidingen voor een staatsgreep in Rusland. „Hij zal geen president kunnen worden, omdat hij niet beschikt over de machtsbasis om president te worden. Dus hij is actief op zoek naar mensen om een politiek blok te smeden. Hij heeft politieke ambities en zal waarschijnlijk proberen om de plaats van Zjirinovski in te nemen.” Vladimir Zjirinovski was een ultranationalist die in april op 75-jarige leeftijd is overleden.

Maar voorlopig stelt Prigozhin zich tevreden met zijn rol als „waakhond” van Poetin, meent Marat Gabidullin. „Poetin zal geen seconde aarzelen om Wagner te vernietigen als hij merkt dat de militie een gevaar vormt voor zijn positie in het Kremlin.” Volgens Gabidullin maakt Poetin misbruik van de mentaliteit van het Russische volk: „We leren niet van onze geschiedenis, mensen willen blijkbaar geen conclusies trekken uit het verleden.”

De Verenigde Staten loofden deze zomer een beloning van 10 miljoen dollar uit voor meer informatie over Yevgeny Prigozhin en zijn Russische trollenfabriek Internet Research Agency. De beruchte zakenman wordt gezocht voor zijn rol in de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.