Kabinet vraagt opnieuw extra opvangplekken voor asielzoekers

Dat laten de demissionaire bewindslieden Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Broekers-Knol aan de Tweede Kamer weten.

Eerder zocht het kabinet ook al naar extra bedden voor asielzoekers, tenminste 4000. De hoofdreden daarvoor was de enorme toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan.

Die 4000 plekken zijn gevonden, het zijn er zelfs 6500 geworden, maar ook dat is niet afdoende, melden Ollongren en Broekers-Knol nu. Dat komt doordat sommige door gemeenten aangeboden plekken slechts zeer tijdelijk beschikbaar zijn, aangescherpte coronamaatregelen spelen eveneens een complicerende rol.

Belangrijker is dat de toestroom aan asielzoekers nog steeds hard stijgt. De problemen met migranten vanuit Wit-Rusland en Polen groeien volgens betrokkenen met de dag. Ollongren en Broekers-Knol rekenen voor dat er daarom voor het einde van het jaar opnieuw gezocht moet worden naar 3500 Nederlandse opvangplekken.

„Ten behoeve van 2300 opvangplekken zijn er opties bij het COA in beeld”, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. „Voor 1200 plekken, waarvan 600 voor 1 december benodigd zijn, wordt door het COA nog naar geschikte locaties gezocht.”

Opmerkelijk is dat daar bovenop nòg een zoektocht wordt ingezet. Dat draait om nieuwe gemeentes die bereid zijn om ’sobere opvang van asielzoekers afkomstig uit een veilig land van herkomst’ te bieden.

Eerstegraadsfamilie

Gemeentes staan bepaald niet te trappelen om deze vorm van opvang aan te bieden. Niet zelden draait het om notoire raddraaiers uit met name Noord-Afrikaanse landen, die vanwege falend terugkeerbeleid in Nederland stranden. Het kabinet zoekt naar meer spreiding in ons land van deze doelgroep. „Het draagt eraan bij dat deze opvang niet allemaal op de schouders van enkele gemeenten rusten.”

Wat eveneens in het oog springt is dat het kabinet vanwege de schaarste aan opvangplekken de mogelijkheden wil verruimen om asielzoekers buiten de azc’s te huisvesten, bijvoorbeeld bij eerstegraadsfamilie. Ze moeten zich dan wel wekelijks melden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die mogelijkheid bestond al maar is omstreden omdat illegalen dan makkelijker de benen kunnen nemen. Broekers-Knol meldt nu dat op 1 november bijna 200 asielzoekers ’administratief geplaatst’ waren, zoals dat heet. „Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zijn – gelet op de capacitaire situatie - continue in gesprek om het gebruik van deze mogelijkheid te vergroten.”

Het pijnlijke nieuws over het nieuwe tekort aan asielplekken werd uitgerekend tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen door het demissionaire kabinet naar buiten gebracht.