Oplichters injecteren duizenden Indiërs met zeewater in plaats van coronavaccin

De politie in Mumbai is op zoek naar de oplichters die coronavaccins aanboden voor 17 dollar per stuk (dit is omgerekend zo’n 14 euro). Dit waren echter nepvaccins gevuld met zeewater. Het schokkende is dat ook medisch personeel betrokken was bij dit schandaal.

De fraudeurszaak kwam aan het licht toen de slachtoffers merkten dat hun vaccinatie na weken nog steeds niet geregistreerd stond. De politie heeft inmiddels 14 mensen gearresteerd en doet onderzoek naar de zaak.