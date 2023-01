Heftig ongeval op A15: vrachtwagen stort van viaduct en raakt personenbusje

Hulpdiensten verlenen eerste hulp, aldus de politie. Het is niet duidelijk of de vrachtwagen op het busje landde of dat het personenbusje daarna pas op de truck botste. Naast de weg ligt een fietspad.

Rijkswaterstaat verwacht dat de rechterrijstrook op de A15 tot in de loop van de ochtend dicht blijft. De vangrail is beschadigd geraakt. Verkeer richting Gorinchem wordt vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid omgeleid via de A16, A59 en A27.