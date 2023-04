Handel in illegaal vuurwerk Cobra explodeert: ’Tieners worden hiermee in criminele milieu gezogen’

Aanleiding is het grootste onderzoek naar de handel in Cobra’s tot nu toe. In de zaak Ellesmere zijn 10.000 stuks Cobra 6 en ander zwaar vuurwerk beslag genomen.

„Jonge tieners worden hiermee in het zware criminele milieu gezogen. Het begint met wat handel via bijvoorbeeld Telegram. Ze realiseren zich niet dat er zware straffen op staan”, waarschuwt Broere.

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Het grootste onderzoek naar de handel in Cobra’s tot nog toe is in volle gang. In de zaak Ellesmere zijn drie verdachten opgepakt van 18, 21 en 39 jaar uit Veghel, Son en Breugel en Eindhoven. Het Openbaar Ministerie wil het niet laten bij alleen deze drie en onderzoekt waar de Cobra’s vandaan komen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoer.

Steeds meer landen in Europa willen maatregelen.