Vlucht maakt rechtsomkeert nadat copiloot toegeeft te zijn gezakt voor laatste beoordeling

Het vliegtuig moest boven Ierland rechtsomkeert maken toen de copiloot na veertig minuten vliegen toegaf dat hij zijn laatste beoordelingsvlucht niet had gehaald. Het vliegtuig vloog al over Ierland toen de leerling de hoofdpiloot vertelde hoe de vork in de steel zat.

Het vliegtuig met 300 passagiers aan boord moest terug op het vliegveld Heathrow in Londen wachten op een gekwalificeerde vervanger, waardoor het vliegtuig drie uur later dan gepland aankwam in New York.

De vliegtuigmaatschappij verontschuldigde zich door te stellen dat het incident was veroorzaakt door een ‘roosterfout’. De passagiers waren nooit in gevaar, was de mededeling. Beide piloten hadden een volledige licentie hebben en waren gekwalificeerd om het vliegtuig te besturen.

De copiloot had een 'eindbeoordelingsvlucht' nodig met een opleidingskapitein om in lijn met het beleid van Virgin Atlantic te kunnen vliegen. De keuze voor de twee piloten was niet in strijd met luchtvaart- of veiligheidsvoorschriften, maar brak dus wel de interne trainingsprotocollen.

Spanning

Tegen de Sun zegt een bron: ,,De spanning in de cockpit was om te snijden. De hoofdpiloot had geen andere keus dan een geschikte vervanger te regelen. Het was beschamend voor iedereen en de passagiers waren woedend.”

Het bedrijf zou inmiddels de interne processen van het bedrijf hebben geanalyseerd om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.