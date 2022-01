Agenten niet vervolgd voor neertaseren van hond Duiven

Het Openbaar Ministerie gaat de agenten niet vervolgen voor het incident, ook al omdat de hond, die door het taseren gewond was geraakt, meteen op kosten van de politie is behandeld door een dierenarts.

Driemaal

Een inwoonster van Duiven liet de hond uit, toen zij werd aangehouden door een arrestatieteam. De hond werd vastgebonden aan een boom. Even later leek het alsof het dier was losgebroken. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Het was nodig om de taser driemaal te gebruiken voor het agressieve dier rustig was. Beelden die daarvan zijn gemaakt, zijn volgens het OM „schokkend en tragisch.”

De Duivense diende eerst een klacht in over het politieoptreden en deed later aangifte van dierenmishandeling en marteling. Maar daarvan was geen sprake, concludeert het OM na uitgebreid onderzoek. „Dat zou inhouden dat het geweld van de politie enkel tot doel had de hond pijn te doen.” Het OM sluit nu het onderzoek. De eigenaresse van de hond kan nog naar het gerechtshof stappen.