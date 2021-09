Hoekstra: ’Eenheid in CDA ver te zoeken’

Hoekstra blikte terug op een roerig jaar. „Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op één van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij. En ik neem die verantwoordelijkheid omdat ik ten diepste overtuigd ben van de waarde van ons verhaal voor de samenleving.”

Hoekstra pleit voor de terugkeer van ’mildheid en onderling respect’ bij het CDA. „Maar dat kan alleen wanneer we in staat zijn, elkaar de ruimte te gunnen. En daar schort het, als ik eerlijk ben, bij ons intern al jaren aan.” Dat is misschien al meer dan een decennium geleden begonnen, zegt Hoekstra in zijn speech op het congres. „In die verbitterde strijd over de gedoogconstructie met de PVV.”

De partijleider geeft toe dat de partij terrein moet herwinnen. „De kiezer heeft dat op 17 maart niet in ons herkend. We zullen het zelf weer moeten verdienen. Elke dag opnieuw.”

"Aanvechting om de oppositie in te gaan"

Hoekstra refereert ook aan de compleet vastgelopen kabinetsformatie. „Natuurlijk heb je als fractie, na verloren verkiezingen, de aanvechting om de oppositie in te gaan. Om te herbronnen. Ook ik.” Toch zegt de christendemocraat ’verantwoordelijkheid’ te willen nemen. „Maar het is in Den Haag al niet makkelijk. Door de versnippering en de verharding.”

De CDA-voorman zegt dat het wel aantrekkelijk is om ’de eisen nogmaals te markeren’. „Maar de formatie bevindt zich in zo’n ingewikkelde fase dat ik er beter aan doe u alleen te zeggen: dat wij ons constructief zullen blijven opstellen. Vanuit de inhoud, en vanuit onze idealen. En bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor Nederland.”