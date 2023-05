D66’ers roepen op tot afgezwakte stikstofkoers

Den Haag - D66 buigt zich zaterdag over een voorstel uit de eigen partij om zich gematigder op te stellen in het stikstofdebat. Leden hebben een motie ingediend om flexibeler om te gaan met 2030 als deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot in ons land. Het partijbestuur is mordicus tegen.