Ontsnapte tbs’er Van Z. terug in Nederland

Van Z. zat in de Pompekliniek in Nijmegen en ging er op 4 oktober vandoor tijdens een begeleid uitstapje op de fiets. Hij had een fietstas volgestopt met spullen en had van tevoren geld gepind. Na zijn vlucht ging een opsporingsbericht uit, waarin publiek werd opgeroepen naar de man uit te kijken.

Hij zat enkele dagen ondergedoken, maar kon op 9 oktober worden aangehouden in een internetcafé in de Franse hoofdstad. Bij de aanhouding werkten de Franse en Nederlandse politie samen.

Tijdens zijn vlucht zocht Van Z. regelmatig contact met Omroep Gelderland om te vertellen over de omstandigheden in de Pompekliniek. Volgens hem is daar te weinig therapie en begeleiding.

Van Z. is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor enkele zedendelicten. Hij zocht daarbij via internet contact met minderjarigen en sprak met ze af. In twee van deze gevallen leidde dit tot ontuchtige handelingen.