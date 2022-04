Poster afvalcampagne in Friesland valt niet bij iedereen in goede aarde: ’Walgelijk’

Buitenland

Vader steunt dochtertje met tattoo van haar grote moedervlek

Een Britse vader, die samen met zijn gezin in Ellesmere woont, heeft een speciale tatoeage laten zetten om zijn vijfjarige dochter een hart onder de riem te steken. Zij heeft namelijk een grote moedervlek op haar rug, die nu ook te zien is op het been van haar vader.