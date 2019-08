Noord-Koreaanse soldaat vlucht naar zuiden

Hij werd opgemerkt door de observatieapparatuur aan Zuid-Koreaanse kant van de grens. „Nadat duidelijk was dat een aanvankelijk niet-geïdentificeerd object dat door de thermische apparatuur was ontdekt een persoon was, nam ons leger hem in hechtenis”, aldus de autoriteiten. Volgens de officiële verklaring van het leger wil hij overlopen naar Zuid-Korea.

De vier kilometer brede zone niemandsland loopt langs de lijn waar de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand. Het grensgebied is bezaaid met hekken, landmijnen en wachtposten. Het gebeurt zelden dat iemand de grens van Noord- naar Zuid-Korea via de DMZ levend weet over te steken.