Geen vervolging gereformeerde school Gorinchem om homobeleid

Het Gomarus heeft vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel. Het onderzoek van het OM bevestigde dat de school in 2016 een leerling dwong om uit de kast te komen tegenover de ouders. De school had regels voor de omgang met homoseksuele leerlingen en docenten. Ook moesten leerkrachten homoseksualiteit van leerlingen en andere leraren bij het bestuur verklikken. Als een personeelslid na een gesprek met het bestuur nog steeds zou „volharden in zijn leefwijze of voornemen daartoe”, dan zou het bestuur overgaan tot een „oplossing van het dilemma”, bleek in december uit een interne notitie.

Volgens het Openbaar Ministerie „heeft de school de grens van het toelaatbare overschreden. De school was voor lhbti-leerlingen een onveilige plek.” De onderwijsinspectie concludeerde eind mei dat de school weer veilig is voor iedereen en dat „aan alle eisen van de inspectie om de situatie te verbeteren en de veiligheid van lhbti’ers te garanderen” is voldaan.

Het OM heeft daarom besloten niet over te gaan op vervolging, omdat een van de doelen daarvan is „het ’delict’ te doen stoppen.” Aangevers die het niet eens zijn met deze beslissing kunnen een zogeheten artikel 12-procedure starten, waarbij rechters kijken naar de beslissing van het OM.