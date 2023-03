Fossiele schelpen van 20 miljoen jaar oud opgegraven in Delden

Ter illustratie: een fossiele schelp. Ⓒ Naturalis

EEFDE - Bij graafwerkzaamheden voor de verruiming van de Twentekanalen tussen Delden en Hengelo in Overijssel zijn fossiele schelpen van ongeveer 20 miljoen jaar oud gevonden. De fossielen werden volgens Rijkswaterstaat aangetroffen in de grond van een stuwwal, die is ontstaan op een laag uit het tertiaire tijdperk van miljoenen jaren geleden.