Peil Maas daalt nu

In Frankrijk en België, het stroomgebied van de Maas, heeft het de afgelopen tijd veel geregend. Dat betekent dat het peil van de Maas, een regenrivier, zou gaan stijgen. „We monitoren dat continue”, zegt Anke Nikkesen van het Waterschap Limburg. „Bij bepaalde hoogtes is het protocol om maatregelen te nemen, steeds een stapje verder. Hier en daar worden pompen geplaatst en preventief worden inspectierondes gelopen. Die dijkwachten controleren echt met het oog of alles in orde is.”

Zo zag de Maas er gisteren uit bij Roermond. Ⓒ Foto ANP

Overlast

Het waterschap stelt dat er feitelijk op dit moment niet zo heel veel aan de hand is. „Die piekafvoer die we vanmorgen hebben gehad, was 1745 kubieke meter per seconde. Daarna daalde het alweer”, zegt Anke Nikkesen. „Vanaf 2000 kuub wordt het serieus. En dan nog, bij de wateroverlast van 25 jaar geleden moet je denken aan pieken van 3000 kuub per seconde. En dan hebben we sindsdien ook nog veel maatregelen genomen om overlast te voorkomen. Dus ja, de Maas staat hoog, we letten op maar het blijft de komende dagen droog dus voorlopig zijn er geen problemen.”