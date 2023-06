Teambuilding van politie ontaardt in massale vechtpartij: vier agenten met zware breuken

De feiten die tot hiertoe uit de pers werden gehouden, gebeurden op donderdag 1 juni. Vijftien agenten van Brussel-West, met Molenbeek als belangrijkste gemeente, hadden aan de Lesse afgesproken voor een ontspannen dagje kajakken, als een informele teambuilding.

De sfeer was goed, schrijft Nieuwsblad. De agenten zouden al enkele biertjes op hebben gehad toen de problemen begonnen. Enkele vrouwelijke agenten die in hun boot achter de groep aan voeren, werden lastig gevallen en aangeraakt door een veertigtal jongeren die ook op de Lesse aan het varen waren. Het waren jongeren tussen 14 en 16 jaar van een Brusselse school, en er was één begeleider bij.

Scheldpartij

De vrouwelijke agenten waren niet gediend van zoveel opdringerige aandacht en riepen hun voorop liggende collega’s te hulp. Die lieten hun boten liggen en kwamen langs de oever terug om hun collega’s te helpen. Het kwam tot een scheldpartij om uiteindelijk te ontaarden in een megavechtpartij.

Eén agent werd met de scherpe kant van een roeispaan in het gezicht geslagen en liep daarbij vijf breuken in het gezicht op: onder meer aan zijn oogkas en zijn kaak. Een andere agent hield eveneens vijf breuken over aan de vechtpartij, waaronder verschillende gebroken ribben en een gebroken vinger.

Toen de lokale politie erbij gehaald werd, maakten de jongeren zich uit de voeten. Een vrouwelijke agente die toch nog enkele jongeren kon benaderen, schold hen de huid vol waarop het tot een tweede kleinere vechtpartij kwam waarbij de vrouw een gebroken neus opliep. Uiteindelijk zouden negen van de vijftien agenten gewond geraakt zijn. Vier werden afgevoerd naar het ziekenhuis en kunnen waarschijnlijk maanden niet werken. Twee agenten zouden zelfs een operatie moeten ondergaan.

Op het politiebureau zou het achteraf bijna tot nog een nieuwe vechtpartij gekomen zijn toen één Brusselse agent, behoorlijk aangeschoten, zich om onbekende reden nog keerde tegen de agenten van de zone daar, zo vernam Nieuwsblad. De lokale korpschef wil enkel het incident met de jongeren bevestigen. „Er is een gerechtelijk dossier opgestart dus ik kan er niet veel over zeggen”, zegt korpschef Bernard Dehon. „Maar er was inderdaad een ruzie tussen een groep jongeren en een groep politiemensen.” Voor zover bekend kon tot nu toe geen van de jongeren gearresteerd worden.