Vrachtschip onder Nederlandse vlag voert ’gevecht tegen de golven’

De andere vier opvarenden zijn aan boord gebleven om het schip te stabiliseren en de situatie in de gaten houden. Het ligt ongeveer 60 nautische mijlen ten westen van de Noorse plaats Ålesund. De acht geëvacueerde opvarenden zijn naar Ålesund gevlogen.

De Noorse krant Dagbladet spreekt over een ’Gevecht tegen de golven’. Tijdens de pittige storm met golven tot meer dan meter hoog is de lading, waaronder plezierjachten en andere scheepjes in beweging gekomen. Het schip heeft tijdelijk water gemaakt.

Hopeloos is de situatie echter niet, zegt Oddgeir Andersen van de Noorse reddingsdienst Hovedredningssentralen tegen Dagbladet. „De inschatting is dat het voorlopig veilig en haalbaar is. We hebben een helikopter boven het schip hangen, klaar om indien nodig de laatste opvarenden op te halen.”

Volgens Noorse media zou het schip al minder slagzij maken dan de hoek van 30 procent wat eerder het geval was. „De situatie is nu aan het verbeteren. We gaan straks bespreken of en hoe we verder kunnen varen”, zegt een woordvoerder van Amasus Shipping.

Onder de acht bemanningsleden die met drie helikopters van boord zijn gehaald, zijn geen gewonden. Ze zijn opgevangen door politie en andere instanties.