Vrachtschip op ruwe zee in problemen: laatste bemanningsleden van boord

Het ligt schip ongeveer 60 nautische mijlen ten westen van de Noorse plaats Ålesund. De opvarenden zijn naar Ålesund gevlogen. De kustwacht maakt nu met de rederij een plan wat er met het schip moet gebeuren.

De Noorse krant Dagbladet spreekt over een ’Gevecht tegen de golven’. Tijdens de pittige storm met golven tot 15 meter hoog is de lading, waaronder plezierjachten en andere scheepjes in beweging gekomen. Het schip heeft tijdelijk water gemaakt.

Hopeloos is de situatie echter niet, zegt Oddgeir Andersen van de Noorse reddingsdienst Hovedredningssentralen tegen Dagbladet. „De inschatting is dat het voorlopig veilig en haalbaar is. We hebben een helikopter boven het schip hangen, klaar om indien nodig de laatste opvarenden op te halen.” Enkele uren later bleek dat inderdaad nodig.