Hoekstra wordt minister van Buitenlandse Zaken, De Jonge woonminister

Het was lang onduidelijk wat Hoekstra zou gaan doen, nadat hij zijn plek als minister van Financiën aan D66 verloor: die plek wordt geclaimd door partijleider Sigrid Kaag. Hoekstra maakt in een mail aan leden bekend dat hij gaat voor de post van Buitenlandse Zaken. „Om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken moeten we over de dijken heen kijken en is internationale samenwerking belangrijker dan ooit”, motiveert hij die keuze.

De keuze van Hoekstra is een opvallende. Want door zijn nieuwe functie zal hij veel in het buitenland zijn, terwijl hij ook leiding blijft geven aan de partij en het gezicht van het CDA moet zijn. D66’er Hans van Mierlo combineerde de functies ooit ook, en noemde het achteraf een grote fout.

De Jonge

Voor coronaminister De Jonge is er na bewogen jaren ook weer plek in het nieuwe kabinet. Ook zijn post ging verloren aan D66, maar hij mag nu een andere crisis aanpakken. Als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgt hij de wooncrisis op zijn bordje. „Ik ben Hugo zeer erkentelijk voor de manier waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de aanpak om Nederland door de coronacrisis te loodsen”, zegt Hoekstra. „Hugo gaat zich de komende jaren inzetten voor een andere grote taak: de bouw van betaalbare woningen voor starters, gezinnen en onze ouderen.”

Hoekstra heeft ook voor de ervaren partijman Marnix van Rij een plekje in het nieuwe kabinet. Hij werd dit jaar ingevlogen om als interim-voorzitter de brand in zijn partij te blussen. Als beloning mag hij nu aan de slag als staatssecretaris Fiscaliteit.

Geen plek voor Raymond Knops

Het zware ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat naar een oude bekende: Karien van Gennip. Ze was in het tweede en derde kabinet-Balkenende staatssecretaris van Economische Zaken. Als minister krijgt ze nu onder meer de hervorming van de arbeidsmarkt onder haar hoede.

Hanke Bruins Slot, lange tijd Tweede Kamerlid en de afgelopen jaren gedeputeerde in Utrecht, wordt de minister van Binnenlandse Zaken. Vivianne Heijnen, nu nog wethouder in Maastricht, wordt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Dat betekent dat er geen plek is voor campagneleider Raymond Knops, die de afgelopen jaren staatssecretaris van Binnenlandse Zaken was. Vertrekkend minister van Justitie Ferd Grapperhaus maakte eerder al bekend niet terug te keren in het nieuwe kabinet.