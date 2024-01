FAA: ’Alle vliegtuigen Boeing-737 Max 9 moeten geïnspecteerd worden’

Aanleiding is een recent incident vrijdag bij de luchthaven van Portland in het noordwesten van de VS waarbij een klein stuk van de romp plotseling verdween na het opstijgen.

Het zou wereldwijd om ruim 170 toestellen gaan en de inspectie duurt maximaal acht uur. De FAA wil dat iedereen die met een dergelijk toestel gaat vliegen eerst onderzoek uitvoert. Luchtvaartgigant Boeing heeft onder de naam Boeing-737 sinds 1967 een van de succesvolste vliegtuigen voor niet al te lange afstanden geproduceerd.

Daarvan zijn er in allerlei types zeker meer dan 10.000 verkocht, ook aan in Nederland bekende, al dan niet voormalige, luchtvaartmaatschappijen zoals Air Holland, KLM, Martinair en Transavia. KLM, Transavia en TUI Fly Nederland hebben geen Max 9-toestellen.

Corendon

Corendon wel, maar de reisgigant heeft geen last van de perikelen en kan gewoon doorvliegen, laat een woordvoerster desgevraagd weten. De Nederlandse touroperator vierde afgelopen oktober feestelijk dat de eerste Boeing Max 9 in gebruik genomen werd. In november volgde de tweede Max 9, deze maand wordt de derde verwacht. Daarmee is de hele vloot vervangen.

Het bedrijf heeft echter nét een ander type Max 9 gekocht, waardoor de problemen uit de Verenigde Staten hier niet opgaan. Bij Alaska Airlines werd een zogenoemde plug eruit geslagen. Doordat Corendon een configuratie met méér stoelen heeft, zit op de plek van de plug een nooduitgang. ,,We hebben direct contact gehad met Boeing. Wij kunnen gewoon doorvliegen”, aldus het bedrijf.