Politie knoeit as overleden kind (2) bij zoektocht naar drugs

Dartavius Barnes werd in april vorig jaar met zijn auto staande gehouden door agenten, die zijn auto wilden doorzoeken toen hij bekende wat marihuana bij zich te hebben. Tijdens die zoektocht stuitten de agenten op een stalen cilindertje met verdacht poeder, waarvan zij dachten dat het methamfetamine was, zo schrijft onder meer New York Post.

In een klein cilindertje werd poeder aangetroffen Ⓒ Springfield Police

Ondanks dat Barnes uitschreeuwde ’Nee, nee, dat is mijn dochter’ werd de as door de agenten getest, waarbij een deel op straat terechtkwam. De smeekbedes van de rouwende vader hadden uiteindelijk wel effect. Barnes werd vrijgelaten.

Een deel van wat er die avond gebeurde is terug te zien op bodycam-beelden.

De as behoorde toe aan Ta’Naja, die in februari 2019 op 2-jarige leeftijd overleed door honger en verwaarlozing. Zij was onder voogdij van haar moeder T’wanka Davis en de nieuwe vriend van de moeder. Het kindje werd gevonden in een met urine doorweekte deken. T’wanka Davis en haar vriend kregen celstraffen van 20 jaar voor hun aandeel in de dood van het kindje.

Barnes kon zijn ogen niet geloven toen hij zag dat agenten de as van zijn dochtertje wilden testen. Ⓒ Springfield Police

Barnes heeft nu de politie van Springfield en de stad aangeklaagd. De agenten hadden de cilinder niet mogen openen, zegt hij. Hij verwijt de agenten bovendien de as van zijn dochtertje op straat terecht is gekomen. De agenten ontkennen dat zij iets verkeerd hebben gedaan.