Rapport: steeds meer ziekenhuizen kunnen kritiek planbare zorg niet meer leveren

Zo is in de afgelopen week het aantal ziekenhuizen dat niet alle kritiek planbare zorg binnen de termijn van zes weken kan leveren, toegenomen van negen naar veertien. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hartoperaties en een operatieve verwijdering van tumoren. Zodra die termijn van zes weken overschreden wordt, levert dat gezondheidsschade op. Binnen de regio wordt bekeken waar mensen alsnog binnen die termijn behandeld kunnen worden.

Meer dan twee derde van de ziekenhuizen levert daarnaast niet langer alle planbare zorg: 49 van de 73 ziekenhuizen waarvan de NZa cijfers kreeg; vorige week waren dat er 38. Verder is de afschaling van de operatiekamers toegenomen van 21 naar 29 procent.

Onder druk

De kritiek planbare zorg komt het meest onder druk te staan in Limburg, waar 44 procent van de ziekenhuizen die zorg niet meer (volledig) binnen zes weken kan leveren. Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) en de regio Oost (Gelderland) hebben het met 39 procent ook moeilijk.

De afschaling van de OK’s ligt ook daar (en in de regio Zwolle, Twente en Achterhoek) het hoogst. Verder is de algehele druk op de planbare zorg het hoogst in Midden-Nederland (Utrecht), waar alle ziekenhuizen planbare zorg hebben moeten afschalen.

’Zorgkwaliteit in gevaar’

In vijf van de tien regio’s is inmiddels (nagenoeg) het punt bereikt waarop volgens het rapport het ’aanpassingsvermogen volledig opgebruikt is en de zorgkwaliteit in gevaar komt’. De situatie is daarmee ’kritiek’ te noemen. Een week eerder had nog geen enkele regio die fase bereikt. De laatste fase van ’onbeheersbaar’ is nog in geen enkele regio aangebroken.

Gezien die stijgende aantallen en de uitval van personeel denkt de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) dat code zwart dichtbij is. Volgens zorgminister Hugo de Jonge en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers zijn de ziekenhuizen momenteel echter nog ver verwijderd van dat scenario. Kuipers meldde maandag bijvoorbeeld dat die fase deze en komende week naar verwachting niet aan de orde zal zijn.