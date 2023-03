Vermeend drugshandelaar Piet W. toch niet vrijgelaten

W. zou donderdag worden vrijgelaten, nadat de rechtbank in Rotterdam had geoordeeld dat de verdenkingen niet meer zwaar genoeg wegen om hem langer vast te houden.

W. werd in oktober vorig jaar aangehouden in zijn woning in Almere. Hij zou achter de moord op Kelvin Maynard (32) zitten. Deze oud-profvoetballer werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. W. wordt ook verdacht van moord op de 23-jarige Genciël Feller. Die werd op 2 september 2019 vermoord op Curaçao nadat hij een maand eerder in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven had overleefd. W. wordt daarnaast nog verdacht van het smokkelen van 400 en 4030 kilo cocaïne.