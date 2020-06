Nertsenfokkerijen met coronabesmettingen worden geruimd

Een door het coronavirus getroffen nertsenfokkerij in Milheeze. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een aantal nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, wordt geruimd. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om acht fokkerijen waar de besmetting bevestigd is. Op een boerderij in Venray is de besmetting nog onzeker, dus de dieren daar worden vooralsnog niet geruimd.