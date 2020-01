Moldavische asielzoekers weg uit gymzaal Budel

Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De groep moest de sportzaal zo snel mogelijk verlaten, nadat duidelijk werd dat ze geen aanspraak maakten op een verblijfsvergunning. „Iedereen is weg uit de gymzaal. De zaal wordt opgeruimd en de bedden worden weggehaald”, zegt een woordvoerder.

Bij voorbaat kansloos

De asielaanvragen van de Moldaviërs waren bij voorbaat al kansloos. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de groep ’nul procent’ kans op een verblijfsvergunning. Dat weerhield de Oost-Europeanen er niet van massaal asiel aan te vragen in Nederland. In de eerste elf maanden van vorig jaar ging het al om 1204 verzoeken.

Of de groep teruggekeerd is naar het land van herkomst kan het COA nog niet bevestigen en wordt nog onderzocht. In de opvang bivakkeerde er in totaal 200 personen uit Moldavië, onder wie 47 kinderen.

„Ik heb de bus gepakt en ben vertrokken”, zegt de 34-jarige asielzoeker Vasili Codreanu. De man deed eerder in deze krant een oproep voor sigaretten en zakgeld. De man wil niet ingaan of hij inmiddels terug is naar Moldavië. „Het gaat slecht en ik weet nog niet wat ik ga doen.”