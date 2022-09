Nemen de Russen wraak? ’Ze kunnen deze nederlaag niet accepteren’

Buitenland

Dochter Aleksandr Doegin omgekomen door bomaanslag in auto bij Moskou: ’Huisfilosoof van Poetin was zelf het doelwit’

De dochter (30) van Aleksandr Doegin is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen door een vermoedelijke bomaanslag op een auto in de regio Moskou. Dat melden Russische media. Publiciste Daria Doegin, die onlangs nog selfies nam in de Azovstal-fabriek in Marioepol, reed in de Toyota Land Cruiser ...