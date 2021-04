’Windmolenvoorstel brengt bouwplannen in gevaar’

Eerder stuurde een groep medici een brandbrief waarin ze hun zorgen uitten over turbines dicht op bebouwing. Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ZAANSTAD - Het voorstel van de Noord-Hollandse GL-gedeputeerde Edward Stigter om de minimale afstandsgrens voor windturbines los te laten, is niet alleen een risico voor de volksgezondheid, het brengt bovendien hoogstnoodzakelijke woningbouwplannen in gevaar. Dat stellen VVD-fracties uit zestien Noord-Hollandse gemeenten, onder aanvoering van fractievoorzitter Stephanie Onclin van de liberale partij in Zaanstad.