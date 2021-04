Binnenland

Voorjaarszon komt eraan, maar eerst nog een koud weekend

Voor wie verlangt naar een goede dosis vitamine D moet geduld hebben, de voorjaarszon laat nog even op zich wachten. Het is dit weekend vooral regenachtig en koud voor de tijd van het jaar. De temperatuur komt niet boven de 7 graden uit. Zondag kan het, volgens weerbureau Weer.nl, in de Limburgse he...