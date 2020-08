Kraan valt om op scheepswerf India: 11 doden

Ⓒ Twitter

NEW DELHI - Door het omvallen van een zware kraan in een Indiase haven zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De havenkraan was nog maar pas geïnstalleerd. Werknemers waren het gevaarte van 75 ton aan het uitproberen, meldde de politie. Ineens ging het mis en stortte de kraan neer.