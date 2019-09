Verzet tegen nachttrein op halve kracht

„We doen mee met de proef van de staatssecretaris, omdat dat is afgesproken. Maar ’s nachts met 40 km/u in plaats van 90 een goederentrein rijden, is een heilloze weg. Dat is logistiek, bedrijfseconomisch en ook qua rijtijden en veiligheid onmogelijk. We zouden ons in Nederland uit de markt prijzen. Ook past het niet in de dienstregeling”, meent directeur Hans-Willem Vroon van brancheorganisatie RailGood.

Ondernemersvereniging Evofenedex, die goederen internationaal aanbiedt, is eveneens faliekant tegen nachttreinen op halve kracht, omdat de levertijd dan fors zal teruglopen.

„Dan worden andere vervoersvormen, zoals trucks weer interessanter. En dat is nou net niet de bedoeling van de politiek”, vindt beleidsadviseur Jurgen van der Sloot.

Hooguit zou de snelheid volgens hem en Vroon straks kort op een zeer beperkt aantal knelpunten langs goederencorridors kunnen worden aangepast. „Mits de totale reistijd niet in gevaar komt.”

De proef met trage goederentreinen wordt vanaf november gedaan op ’herrietraject’ Meteren-Boxtel. Een NS-intercity gaat de eerste drie maanden van het nieuwe spoorboekje (medio december) langzamer rijden op de route Breda-Eindhoven.

„In het spoorboekje hebben we daar rekening mee gehouden. De reizigerstrein zal dan bijvoorbeeld overdag 100 in plaats van 140 km/u rijden”, aldus een woordvoerder.

Van der Sloot benadrukt mee te denken met oplossingen om overlast voor bewoners te beperken. Volgens Vroon is dat echter vooral een kwestie van overheidsgeld om geluid en trillingen te dempen, en van betere huizenbouw. „Als we te vaak met 40 km/u moeten rijden, wordt onze sector uiteindelijk de nek omgedraaid”, waarschuwt hij.

Trillingen

Het gaat volgens beheerder ProRail om twee miljoen mensen die in de buurt van het spoor wonen.

Een kleine half miljoen daarvan zou volgens de laatste cijfers vaker overlast van geluid en trillingen ervaren, doordat het aantal treinen sterk toeneemt. Ook worden reizigers- en goederentreinen stukken langer.