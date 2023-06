Vandaag nog zonnig, daarna mogelijk wat verkoeling

Volop zon

De dag start opnieuw zonnig. Lokaal komen wat sluierwolken voor, maar hier schijnt de zon makkelijk doorheen. De wind is matig, maar kan aan de kust wat steviger zijn.

De middagwaarden komen uit op 25 graden in het noorden en westen tot 29 graden in het zuidoosten. Op een enkele plek kan het nog 30 graden worden. Op de Wadden komt het kwik niet hoger uit dan 24 graden. In het binnenland staat een matige oostenwind. In de kustgebieden komt een vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind te staan.

Tijdens de avonduren kan nog enige tijd genoten worden van de zon. Ook tijdens de nacht naar woensdag is het helder. Bij weinig wind komt de minimumtemperatuur uit op gemiddeld 12 graden.

Daarna geleidelijk minder heet

Er staat ons woensdag een droge en zonnige dag te wachten. Gedurende de dag kan er wel wat bewolking komen. Een overwegend matige noordoostenwind blaast iets minder warme lucht naar onze omgeving, maar het wordt nog wel warm met maxima tussen 23 en 29 graden. Aan de noordelijke kust blijft de middagtemperatuur met 22 graden wat achter. Het is aangenaam weer om eropuit te gaan, maar smeer je wel goed in als je langere tijd buiten verblijft.

Het kwik op donderdag komt met 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuiden en zuidoosten wat lager uit dan voorgaande dagen. In het binnenland wordt zo goed als overal de zomerse waarden van 25 graden gehaald. Het weerbeeld bestaat uit stapelwolken en flinke zonnige perioden. De meeste zon is weggelegd voor de westelijke kustprovincies. Het blijft droog en daarmee wordt zeer waarschijnlijk het record van dagen zonder neerslag in De Bilt gebroken.

Aan het eind van de week draait de wind meer naar het noorden. De maxima komen veelal tussen 22 en 26 graden uit. Daarmee blijven de maxima hoger dan het langjarig gemiddelde. Een gemiddelde van zo’n 21 graden zijn namelijk gebruikelijk voor juni. Het blijft droog en zonnig, maar na het weekend neemt de kans op neerslag toe.

Midden in de periode van warm weer is het zowel binnen als buitenshuis enorm heet. Maar wat doe je eraan om van je huis geen sauna te maken? Suzanne Hoogers van Milieu Centraal geeft tips.