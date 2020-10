En het is een ..., geslacht pandajong Ouwehands bekend

,,Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek’’, vertelt José Kok, manager Zoölogie. Ⓒ OUWEHANDS DIERENPARK

AMERSFOORT - Afgelopen mei was de kleur van de muisjes op het beschuit in Ouwehands Dierenpark te Rhenen nog niet bepaald. Na de geboorte van het pandajong Fan Xing bleef het geslacht nog onbekend. Daarom werd gekozen voor een genderneutrale naam, die sterrenhemel betekent in het Chinees. Na bijna zes maanden is er eindelijk duidelijkheid: het jong is een mannetje!