Grote zorgen om uitval stagiairs in zorg

Ruim 80 procent van de leerlingen in zorg en welzijn wordt volgens de bond als gewone werknemer ingezet, terwijl zij eigenlijk „boventallig” horen mee te draaien. Ze krijgen amper begeleiding en voelen zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waar ze nog niet aan toe zijn, klaagt de organisatie.

De conclusies staan in het rapport over „stagemisbruik” van de FNV. De bond opende vorig jaar november een meldpunt voor misbruik van stagiairs in de zorg. Daar waren medio december al 540 meldingen binnen. Binnen twee maanden waren het er zelfs meer dan 2000.

„Werkgevers en het onderwijsveld lijken niet naar de lange termijn te kijken en zetten hiermee de toekomst van de zorg op het spel. Ze moeten als verantwoordelijke partijen snel tot structurele oplossingen komen, om nog hogere uitstroom te voorkomen”, zegt Cor de Beurs, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Intussen zien beginnende zorgmedewerkers het soms helemaal niet meer zitten. „Soms denk ik weleens: waarom was ik geen hamburgers blijven bakken bij McDonald’s? Minder verantwoordelijkheid, zelfde salaris’’, aldus stagiaire in de ggz Agnes tegen de FNV.