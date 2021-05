Dode wolf gevonden op Friese provincieweg

Op de plek waar de wolf is gevonden, wordt onderzoek gedaan om sporen veilig te stellen, meldt Peter van den Meerschaut van de provincie. „Helemaal zeker weten doen we het nog niet, maar alles wijst erop dat het om een mannetjeswolf gaat.” Glenn Lelieveld, woordvoerder van de Zoogdiervereniging, sluit zich hierbij aan. „DNA-onderzoek is de enige zekerheid, maar ik heb ook foto’s en een filmpje gezien. Daarop zien we een wolf en we hebben het nog nooit mis gehad.”

Ⓒ Provincie friesland

Het kadaver van het dier is voor onderzoek naar Utrecht gebracht. Hier wordt door de Wageningen Environmental Research en Dutch Wildlife Health Centre sectie gedaan op de wolf.

Bekijk ook: Wolf verdacht van doodbijten Friese schapen

Doodsoorzaak

„Zij doen onderzoek naar de maaginhoud, de doodsoorzaak, de conditie van het dier en of hij bijvoorbeeld hagel in zijn lijf heeft”, vertelt Lelieveld. „Er is bijvoorbeeld eens een wolf ergens anders gedood en versleept. We gaan er in dit geval niet van uit, maar je moet alles zeker weten.”

In de aankomende weken wordt verder onderzoek naar de wolf gedaan en wordt meer bekend over de doodsoorzaak. Ook moet nog blijken of het een wolf was die eerder is gezien in Friesland. De laatste tijd werd al vaker een wolf gespot door voorbijgangers of vastgelegd op camera.