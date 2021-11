Dierentuinen en pretparken vrezen minder gasten door QR-codes

Directeur Kees Klesman van de organisatie wijst naar ervaringen die zijn opgedaan met proeven voor toegangstesten, waar leden aan deelnamen. De gevolgen voor de omzet van parken was „schrikbarend.” Bovendien zal volgens hem het controleren van QR-codes weinig effect hebben, omdat veel dagattracties ’s winters dicht zijn of minder bezoekers krijgen.

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zegt dat de maatregel „er wel al een beetje aan zat te komen”, en „ongetwijfeld de bezoekersaantallen zal beïnvloeden.” Dierentuinen en pretparken werken al gedeeltelijk met QR-codes, bijvoorbeeld bij de horecavoorzieningen in parken. „Maar als we dat nu ook aan de poort moeten gaan doen, zal dat wel capaciteit vereisen”, aldus de NVD. Meer kan de vereniging er nog niet over zeggen.

Bekijk ook: Kabinet wil uitbreiding mondkapjesplicht en coronapas om besmettingen terug te dringen

Dierentuinen als Artis wachten de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge van dinsdag af. De Efteling laat weten nog geen officieel bericht te hebben gehad en dat nog moet blijken wat de mogelijke regel voor invloed op het park gaat hebben. Madurodam zegt „op elk scenario te zijn voorbereid”, maar wel nader bericht af te wachten.

Musea

De mogelijke verplichting om ook in de musea een mondkapje te dragen en bij binnenkomst een QR-code te tonen „heeft iets van een pleister op een pleister plakken zonder de wond goed schoon te maken”, zegt directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum in Den Haag. Hij ziet zelf dat de verplichting om op codes te controleren op verscheidene plekken niet gehandhaafd wordt, zoals bij verschillende horecagelegenheden. „Dan heb je weinig” aan zo’n verplichting, vindt hij, zeker voor musea „waar de mensen elkaar niet zo om de nek hangen.” Het is daar volgens hem juist gemakkelijk afstand houden. Bovendien is hij bang dat er minder bezoekers zullen komen, doordat mensen geen zin hebben langdurig met een mondkapje rond te lopen en een QR-code ook een gedoe vinden.

Daarnaast komt de eventuele maatregel ook op het moment dat de financiële steun is gestopt, klaagt hij, terwijl die bij afnemend bezoek weer nodig zou zijn. Sommige exposities en ook voorstellingen zijn peperduur om aan te bieden, aldus Tempel. In theaters, waar nu al om een QR-code wordt gevraagd, ziet hij „toch vaak lege plekken.”

De eventuele verplichting zal door het Groninger Museum zonder meer worden opgevolgd. „We moeten samen de schouders eronder zetten om dit virus eronder te krijgen”, zegt een woordvoerster. Zij voorziet geen al te grote problemen, vooral omdat mensen al codes moeten laten zien bij restaurants, de bioscoop en het theater. „Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat je zonder enige restrictie van kunst moet kunnen genieten, maar ik denk dat de overgang wel mee zal vallen”, aldus de zegsvrouw.

Directeur Arnoud Odding van Rijksmuseum Twenthe ziet de persconferentie van het kabinet dinsdagavond „met grote zorg tegemoet”, laat hij weten: „Het is moeilijk te begrijpen dat ruim tien maanden nadat het vaccinatieprogramma op gang kwam, nu toch weer nieuwe maatregelen aanstaande lijken. Net nu publiek weer kan genieten van al het moois in de musea”, aldus de topman van het museum dat eind vorige maand een bijzondere expo opende over barokschilderes Artemisia Gentileschi (1593-na 1654).

De Museumvereniging wacht met een reactie op de persconferentie.

Zwembaden en -scholen

Zwembaden en zwemscholen waarschuwen politiek Den Haag dat zij verder in de problemen komen als de branche te maken krijgt met nieuwe coronamaatregelen. Het invoeren van een QR-check zou bijvoorbeeld de „doodsteek” zijn voor menig zwembad en zwemschool, schrijven de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) en zweminstituut ENVOZ in een brief.

De zwembranche vreest dat ouders er bij zo’n beperkende maatregel sneller voor zullen kiezen om de zwemlessen van hun kinderen uit te stellen of er tijdelijk mee stoppen. Dat vinden de zwemorganisaties ook geen goede ontwikkeling voor de zwemveiligheid.

Zwemscholen hebben al lange wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen doordat zwembaden eerder lange tijd gesloten waren. Ook hebben zowel zwembaden als -scholen last van grote personeelstekorten. Deze problemen worden groter als er weer nieuwe maatregelen komen, denken de NSWZ en ENVOZ.

Volgens hen is de financiële schade voor de branche al opgelopen tot 550 miljoen euro. De zwemorganisaties roepen het kabinet op in gesprek te gaan met zwembaden en -scholen om oplossingen te vinden.