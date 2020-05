Politie woedend om filmer reanimatie: ’Hij bleef maar doorgaan’

Ⓒ FACEBOOK POLITIE AMERSFOORT

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft geen goed woord over voor de omstander die besloot zijn mobieltje te pakken terwijl hulpdiensten druk bezig waren met een reanimatie. „Terwijl het slachtoffer voor zijn leven aan het vechten was, vond iemand het nodig daarvan foto’s en filmpjes te maken. Ondanks meerdere keren waarschuwen, bleef hij daarmee doorgaan.”