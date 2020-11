Toestroom Vlaamse coronapatiënten naar ziekenhuis daalt niet meer

Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - Het aantal Vlaamse coronapatiënten dat naar het ziekenhuis moet, slinkt niet meer. Het is nog onduidelijk waardoor de snelle daling van de afgelopen weken is gestokt, zegt viroloog Steven Van Gucht namens het Belgische coronacrisiscentrum. In de rest van België zet de afname voorlopig wel door.