Volt duikelt in nieuwe peiling

De tegenslag moet een schok zijn voor Volt. Eind vorige maand was de Europese partij goed voor maar liefst 12 procent van de Amsterdamse stemmen, daar blijft 7 procent van over, constateert de opiniepeiler die in opdracht van D66 de thermometer in de Amsterdamse kiezer stak.

Volt is in een publicitaire nachtmerrie beland nadat Kamerlid Gündoğan haar schorsing wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag, bij de rechter wil gaan aanvechten.

Bekijk ook: Kamerlid Nilüfer Gündoğan spant kort geding aan tegen Volt

In de nieuwe Amsterdamse peiling registreert De Hond verder een procentpuntje extra voor de VVD (12 procent). Ook D66 zit met een procentpunt extra verder in de lift. De partij kan met 16 procent op de meeste stemmen rekenen.

Lijsttrekker Van Dantzig: „Deze peiling laat weer zien dat D66 echt de grootste kan worden de komende verkiezingen. Dat is goed nieuws voor al die mensen die snakken naar een redelijk en realistisch stadsbestuur dat met ambitieuze oplossingen komt voor de woon-, klimaat- en kansencrisis. Maar we zijn er nog niet dus we gaan nog dik drie weken vol campagne voeren voor de toekomst van Amsterdam.”

Andere partijen

GL was in 2018 goed voor 20 procent, maar blijft steken op 11 procent, tegen 10 procent eind januari. De partij lijkt in de campagne nog zoekend naar een verhaal. Lijsttrekker Groot Wassink richt ondertussen zijn pijlen op andere partijen, zoals de SP en is nu weer boos dat de socialisten de keerzijde van arbeidsmigratie bespreekbaar willen maken.

„Loondump, overlast in sommige wijken en uitbuiting van Oost-Europese arbeiders. Liever over zwijgen. Sterker: het grote geld krijgt een stempeltje van goedkeuring van de baas van GL Amsterdam”, signaleert SP-leider Flentge.

Ook JA21 moet de wenkbrauwen fronsen. „Marxistisch-links helpt het grootkapitaal zo aan goedkope krachten. Het zijn rare tijden!”, merkt fractievoorzitter Nanninga op.