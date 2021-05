4 jaar cel gëeist tegen Bulgaar die onder invloed vrouw doodreed

Na het ongeluk testte P. positief op drugsgebruik. Donderdag bekende hij in de rechtbank in Haarlem dat hij cocaïne en heroïne had gebruikt in de periode voorafgaande aan het ongeluk.

Naast de vrouw raakte een 22-jarige medepassagier zwaargewond door de aanrijding met P.’s bestelbus.

De 31-jarige Kiril P. Ⓒ Aloys Oosterwijk

P. is eerder in Bulgarije veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij werkte ten tijde van het ongeluk pas twee dagen als bezorger van boodschappen.

