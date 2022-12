Coronavaccins voor kleine kinderen met gezondheidsproblemen

Beeld ter illustratie

DEN HAAG - Kleine kinderen die een hoog medisch risico lopen, kunnen vanaf 16 januari een coronavaccinatie krijgen. De Gezondheidsraad had over de prikken geadviseerd en het kabinet neemt dat advies nu over. Het gaat om kinderen van zes maanden tot vijf jaar oud die bijvoorbeeld Down, hart- of longproblemen of een afweerstoornis hebben.