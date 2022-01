Premium Het beste van De Telegraaf

Transseksuele Briza met geweld omgebracht Rouw om in hotel gedode sekswerker: ’Ze was gek, maar lief’

Door Fred Pruim Kopieer naar clipboard

De vrouw werd op maandagmiddag 3 januari rond 14.00 uur levenloos aangetroffen in een van de kamers van het Wassenaarse hotel. Ⓒ Foto Regio15

WASSENAAR - De 40-jarige vrouw die op de derde dag van het nieuwe jaar dood werd gevonden in een kamer van het Van der Valk-hotel in Wassenaar, is volgens haar omgeving de transseksuele sekswerker Briza Garces Florez. Het slachtoffer, oorspronkelijk afkomstig uit Colombia, was met geweld om het leven gebracht.