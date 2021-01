De moeder overleed in een ziekenhuis van Innsbruck. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

MAASTRICHT - Miriam A., de moeder van de vermiste kinderen Floor en Mees uit Wijnandsrade, is in het ziekenhuis van Innsbruck overleden. Dat heeft Katja Tersch, chef van het Bundeskriminalambt in Oostenrijk, bevestigd.