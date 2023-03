Aangifte tegen studenten Vindicat; kopen ganzen om in kamers eerstejaars te poepen

„Ik hoef niet te weten hoe studenten een grap uithalen met ganzen, waarbij ook nog een hakenkruis op de muur staat. Dat mogen ze aan de rechter uitleggen. Ik ben ontgoocheld en verbaasd dat ze menen dieren te kunnen uitbuiten voor hun egoïstische plezier. Het gaat om levende wezens hè. Echt, dit gaat alle, alle ethische regels te boven”, zegt Hof.

Hij doet de aangifte samen met Comité Dieren Noodhulp. De Dierenambulance Groningen sluit mogelijk aan.

Stadsblog Sikkom kreeg zaterdag een foto binnen waarop een gans en een hakenkruis te zien zijn. Het bleek om een studentenkamer in een Vindicathuis te gaan. Na het nieuwsbericht kwam de Dierenambulance in actie.

’Hoe meer poep, hoe grappiger’

„Je weet niet wat je aantreft als je berichten hoort over een gans in combinatie met een hakenkruis”, zegt Marian Ubels van de Dierenambulance. „Er deed niemand open, tot ik contact had met de baas van Vindicat en dreigde de politie te bellen.”

Volgens haar zaten de twee ganzen in een kast. „Ze zijn in juli uit het ei gekomen, hoorde ik van de boer die het ganzenkoppel vorige week aan een student van Vindicat verkocht. Ze zijn nu nog steeds paniekerig en de veren van het vrouwtje zijn beschadigd.”

Ubels weet niet precies wat er in het studentenhuis met de ganzen is gebeurd. Wel weet ze waarom de ouderejaars student van het Vindicathuis het koppel heeft aangeschaft. „Hij wilde die ganzen los laten lopen in de kamers van de eerstejaars, zodat ze daar alles onder scheten. Hoe meer poep, hoe grappiger”, zegt Ubels.

Eerder ook bange kippen, hanen en biggetjes

Ze is onthutst dat de studenten dergelijke grappen uithalen. „Het gaat om levende wezens die een weiland gewend waren. Hij heeft nu spijt, maar dit was geen impulsieve actie. Drie weken geleden heeft hij de boer ook benaderd. Dit is een weloverwogen actie”, zegt Ubels terwijl ze wacht op de dierenpolitie die de aangifte komt opnemen.

Het is in de 17 jaar dat ze voor de Dierenambulance werkt niet voor het eerst dat ze te maken krijgt met dierenleed gekoppeld aan Vindicat. „Ik heb bange kippen en hanen uit Vindicathuizen bevrijd, ik heb biggetjes tussen kapotte bierflesjes zien scharrelen.”

Intern onderzoek

Rector Adriaan Zoetmulder van Vindicat zegt dat de bewoners van het ganzenhuis allemaal geschorst zijn. „Het gaat om 5 of 6 studenten. Ze zijn tijdelijk niet welkom bij Vindicat. Wij nemen dit niet lichtzinnig op en distantiëren ons hiervan. We onderzoeken de kwestie”, zegt Zoetmulder, die verwacht dat de zaak onder de aandacht komt van de interne rechtspraak bij Vindicat.

Volgens hem hebben de studenten in kwestie erge spijt. De betreffende studenten van het ganzenhuis spreken in een ’statement’ van een foute en impulsieve actie. „We wilden de jongste huisgenoten verrassen na hun vakantie en hun kamers omtoveren tot een kinderboerderij. We wilden de ganzen daarna terugbrengen naar een boer in de omgeving.”

Ook laten ze weten niks te maken te hebben met het hakenkruis en de Davidster die in een van de kamers van het studentenhuis zichtbaar waren. „Die kwamen tevoorschijn bij het leeghalen van de kamer. Geen idee hoe die er gekomen zijn en hoe lang ze er al zaten.”

De studenten hebben aangeboden om vrijwilligerswerk te doen bij de Dierenambulance.

’Geen incident meer’

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de gemeenteraad van Groningen kan er niet over uit. „Dit is geen incident meer, maar de zoveelste keer. Het is echt een trend. Er gebeurt telkens weer wat bij Vindicat”, zegt hij. „Dit gebeurt hier in een Vindicathuis, dat komt voort uit een verenigingsactiviteit. Het is de cultuur die dit mogelijk maakt.”

Dijk laat zich regelmatig horen als het om misstanden bij Vindicat in de Martinistad gaat. Hij ziet een kloof tussen de gewone Groningers en de studentenvereniging: „De burgemeester zal zich er mee bemoeien, waarom? Dat kost zoveel tijd. Het is tijd dat er meer gebeurt dan weer een ’foei!’ Aan de bak! Het is een patroon, dat er telkens weer wat is. Zie het niet als losstaand, maar verzamel wat er mis gaat en grijp in.”

Dijk: „Goed dat er nu door meerdere dierenbeschermers aangifte wordt gedaan. Arme ganzen, ze zijn er gehavend uit gekomen.” Ook het van buiten zichtbare hakenkruis is bizar. „Wie laat dat er nou op zitten? En wie doet het er dan op de muur? Wat gebeurt daar allemaal?”