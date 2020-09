Tyfoon verpest lancering ‘Nederlandse’ raket

Ⓒ ANP/HH, graphic De Telegraaf

Een orkaan in Oost-Aziê heeft roet in het eten gegooid bij de lancering van de Europese Vega-raket. In de nacht van woensdag op donderdag komt een nieuwe kans. De lancering is deels een Nederlands feestje, en nog spannender dan anders: de vorige keer eindigde de missie met een voortijdige knal en het verlies van vele miljoenen.