Deze drie mensen overleden door bizarre blikseminslag bij het Witte Huis

De City National Bank waar Brooks Lambertson werkte, reageert verslagen. „Brooks was een genereuze en warme en positieve persoonlijkheid.” De 29-jarige uit Los Angeles was voor zijn werk op bezoek in Washington toen het noodlot toesloeg.

Ook de familie van het echtpaar James (76) en Donna (75) Mueller is in diepe rouw. Het bejaarde echtpaar uit Janesville Wisconsin is sinds hun tienerjaren een stel. Om de 56e huwelijksverjaardag te vieren waren ze uit de provincie naar Washington gekomen, vertelt hun nicht Michelle McNett in Amerikaanse media. James en Donna hadden vijf kinderen en tien kleinkinderen en ook drie achterkleinkinderen.

De bliksem sloeg donderdag onverwacht in in het Lafayette Park, op enkele tientallen meters van het Witte Huis. Een vierde nog niet geïdentificeerde bezoeker van het park ligt kritiek in het ziekenhuis.