Trump probeert via rechter weer op Twitter te komen

Zijn advocaten hebben een zaak ingediend bij de rechtbank in San Francisco. Volgens hen is het Twitterverbod ingegeven door „openlijk partijdige censuur” en in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet waarin onder meer de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. Ze eisen een schadevergoeding en dat de account van de oud-president, die op 8 januari 2021 permanent werd opgeschort, onmiddellijk wordt hersteld.

Techmiljardair Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, wil Trumps account herstellen. Maar het proces om te beoordelen of eerder verbannen personen terug kunnen keren, vergt volgens hem nog enige weken. De ex-president liet eerder echter weten een terugkeer naar Twitter niet te zien zitten en te blijven bij zijn eigen dienst, Truth Social. Een advocaat van Trump laat maandag weten dat „hij het recht moet hebben om weer aan de slag te gaan” op Twitter.

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben gegooid „vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld” nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn Twitter-kopie Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen.