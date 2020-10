Staphorster kerkgangers laten mondkapje thuis: ’Angst regeert niet, God regeert’

Kerkgangers in Staphorst trotseren het coronavirus Ⓒ Wilbert Bijzitter

Staphorst - Voor even is de Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst de beroemdste kerkgemeenschap van ons land. Ondanks verscherpte coronarichtlijnen togen honderden kerkgangers zondag zonder mondkapje naar de kerk. Voorganger Roos is niet bang voor een brandhaard: „Angst regeert niet, God regeert.”