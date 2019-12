Aanhoudingen in aanloop naar betoging Hongkong

Duizenden betogers willen zondag een mars houden van het Victoria Park naar het commerciële district in Hongkong. Ⓒ REUTERS

HONGKONG - In de aanloop naar een betoging later zondag in Hongkong heeft de politie elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels van de arrestanten in beslag.