Zorgpersoneel krijgt bonus van 1000 euro netto

Dat meldt minister De Jonge (Volksgezondheid) donderdag. „Nederland heeft de afgelopen maanden op een geweldige manier kunnen rekenen op onze zorg”, zegt de minister. Hij denkt daarbij aan ’al die mensen die zich hebben ingezet op de ic’s, in de gehandicaptenzorg, die dubbele diensten hebben moeten draaien, omdat ze voor coronapatiënten hebben moeten zorgen’.

Naar schatting komen zo’n 800.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de bonus. Naast verpleegkundigen en verzorgenden gaat dat om ondersteunend personeel zoals schoonmakers. Zij kunnen vanaf 1 oktober de bonus aanvragen. Dat kan pas in het najaar omdat de uitvoering volgens De Jonge tijd kost.

’Dit betalen we met elkaar’

De bonus wordt betaald vanuit de schatkist. „Dit betalen we met elkaar”, zegt De Jonge. „We zijn als Nederland dankbaar. Dus betalen we samen deze bonus. Dit was een ongekende tijd. En voor die ongekende tijd willen we onze mensen in de zorg onze waardering laten zien.”

Het nieuws over de bonus liet lang op zich wachten. De Tweede Kamer vroeg half maart al om een extraatje voor de zorgmedewerkers. Naast het applaus voor het personeel, was een financiële beloning ook op zijn plaats. Het kabinet omarmde dat voorstel, maar de uitwerking liet lang op zich wachten, tot ergernis van de vakbonden in de sector.

Vanuit het kabinet klonk dat het in elkaar zetten van die bonus nog niet zo makkelijk was. Het ministerie van Volksgezondheid moest uitzoeken wie in aanmerking kwamen voor de bonus en of het extraatje netto of bruto moest zijn.